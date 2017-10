Infortunio mortale sul lavoro a Comunanza in provincia di Ascoli Piceno. A perdere la vita un operaio di 62 anni. L’uomo originario di Montefortino è precipitato in un silos mentre lavorava in un’azienda.

I sanitari del 118 hanno solo potuto attestare l’avvenuto decesso dell’operaio della dell’azienda agricola Acciari. La vittima, originaria della provincia di Fermo, abitava a Comunanza.

Stava caricando grano dal silos ad un mezzo agricolo, quando è stato risucchiato dal grano ed è stato soffocato. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri di Comunanza e dal personale del servizio prevenzione ambiente e sicurezza dell’Area Vasta 5. Il corpo è stato portato all’obitorio dell’ospedale di Ascoli Piceno a disposizione dell’autorità giudiziaria.

