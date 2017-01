L’agente urtato da una vettura davanti alla Questura l’altra sera. Subito portato in ospedale, i medici lo hanno sottoposto ad intervento.

Operato d’urgenza il 52enne poliziotto della Questura di Como che Giovedì sera (ore 18) è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada per andare a prendere l’auto. Ha sbattuto la testa a terra, l’agente, ed ha riportato un serio trauma cranico. I medici del Sant’Anna lo hanno subito operato. Ora è in condizioni stabili. Ha trascorso la notte senza particolari problemi anche se la prognosi resta riservata.

Da accertare le modalità dell’investimento, avvenuto in un’ora di punta e con tanto traffico. Da capire se il poliziotto ha attraversato la strada senza aspettare il semaforo verde oppure l’auto che lo ha urtato non ha rispettato il segnale di stop che si trova proprio davanti alla Questura. Ore di attesa e di apprensione non solo per i familiari dell’agente, ma anche per i colleghi di lavoro.

ciaocomo