Le investigazioni condotte dai Carabinieri del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del Comando Provinciale della Spezia hanno inoltre consentito di raccogliere elementi probatori in ordine a diverse decine di truffe consumate o tentate in tutta Italia, per le quali, oltre alle ordinanze di custodia cautelare in carcere che si stanno eseguendo, sono stati operati, sino ad ora, l’arresto in flagranza di 8 persone ed il deferimento in stato di libertà di ulteriori 7.

Contestualmente si sta dando esecuzione al sequestro preventivo di numerose autovetture e a decreti di perquisizione anche nei confronti di soggetti dimoranti nella provincia di Milano. Nel corso dell’attività di indagine il Nucleo Investigativo è giunto infatti all’identificazione di un membro dell’organizzazione titolare di una ditta di autonoleggio di Napoli, cui risultano intestate le autovetture che sono oggetto di sequestro ed utilizzate dai “trasfertisti” per spostarsi sul territorio nazionale per portare a compimento le truffe.

Alcuni degli attuali indagati sono risultati legati alla criminalità organizzata, di tipo camorristico operanti a Napoli.

I dettagli dell’operazione verranno resi noti oggi alle ore 10.30, nel corso di una conferenza stampa presso il Comando Provinciale della Spezia.

La Spezia, 19 febbraio 2017