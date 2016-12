AGGIORNAMENTO: Secondo alcuni media locali, le autorità avrebbero individuato e denunciato due responsabili dei vandalismi. Avrebbero la cittadinanza spagnola. Non sono state diffuse immagini al momento.

Ondata di vandalismi contro i Presepi in tutta Europa. Dopo i tanti casi denunciati in Italia, dove non si è riusciti ad individuare i decapitatori di statue, l’ultimo atto blasfemo arriva da Gandia, una cittadina nei pressi di Valencia, in Spagna.

Ma in questo caso i colpevoli sarebbero stati individuati. E secondo i cittadini si tratta di immigrati di fede musulmana che hanno devastato il presepe e l’albero di Natale.

Un testimone – come riportano i media locali – ha riferito: “I barbari musulmani si accaniscono contro di noi, distruggono l’eredità ricevuta dai nostri genitori. Lo fanno con sfrontatezza sicuri di rimanere impuniti. Io mi sento stanco, umiliato, e impotente. Voi cosa provate nel vedere questo?”

