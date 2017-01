Dopo l’Intifada dei coltelli e le fiamme, è arrivato anche l’attentato in tipico stile Isis, anche se già sperimentato proprio in Israele: un camion lanciato contro la folla.

Un camion scagliato contro un gruppo di soldati israeliani, guidato da un terrorista palestinese che è stato abbattuto. Quattro vittime, tre soldatesse e un soldato, tutte tra i 19 e i 21 anni.

Una strage dolorosa e inqualificabile, voluta non a caso in un momento di profonda divisione nel Paese.

In Israele come in Italia, il dibattito tra chi si interessa dei fatti che accadono a Gerusalemme e dintorni in questi giorni è stato monotematico: giusta o sbagliata la condanna ad un soldato che ha sparato ad un terrorista palestinese ferito e ormai apparentemente inoffensivo?

Il giovane soldato è stato condannato per omicidio preterintenzionale ma il dibattito, in Israele come nel resto del mondo, si è scatenato con ferocia. E ha diviso il Paese in modo lacerante.

Non possiamo sapere se il terrorista palestinese che è salito a bordo di quel camion abbia proprio pensato a questo, quando ha deciso di scagliarsi contro dei militari. Ma la strage arriva proprio poche ore dopo la sentenza che ha diviso la nazione, scatenando ulteriori speculazioni e suggestioni, oltre ad ipotesi che vanno tra il delirante e il complottista.

Nel video si vede chiaramente che i soldati sono colti di sorpresa dall’arrivo del camion, dopo essere investiti reagiscono ma non hanno l’attentatore sotto tiro, quindi cercano di portarsi ai lati. Secondo le speculazioni ha sparato solo un civile perché i soldati erano troppo intimoriti e condizionati dalla recente sentenza, invece sparano eccome anche i militari.

Si vedono poi altri soldati in primo piano, nei dintorni e dietro un muretto, che fuggono. Sono reclute e temevano che il camion potesse esplodere, a ragione.

La dinamica degli eventi non è in alcun collegata alla sentenza, ma l’attentatore ha evidentemente visto giusto: una strage di militari dopo una sentenza così controversa avrebbe ulteriormente dilaniato il Paese, che invece ha bisogno di ritrovare unità e saggezza.

Riccardo Ghezzi

Roma, 10/1/2017