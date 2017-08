Padre orco violenta la figlia di 14 anni in una baracca. Arrestato un uomo di 40 anni

Genova – Ha violentato la figlia di 14 anni all’interno di una baracca della Valpolcevera. Per questo un genovese di 40 anni è stato arrestato ieri dagli agenti della squadra mobile di Genova. L’arresto per violenza sessuale aggravata su minore è stato disposto dal pubblico ministero Giuseppe Longo e convalidato questa mattina dal giudice Nadia Magrini.

Le indagini degli agenti diretti dal primo dirigente Marco Calì sono scattate dopo la denuncia presentata dalla nonna della minorenne a cui la stessa aveva raccontato di aver subito lo stupro. Secondo quanto ricostruito il padre a cui per motivi legali era stata revocata la patria potestà ha approfittato di un permesso per visitarla per abusare della minorenne. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine si trova in carcere a Marassi.

