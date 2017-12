Oroscopo 2018: la profezia definitiva segno per segno. Parla Antonio Capitani: chi sarà il più fortunato dell’anno

Ariete, Voto 6 +

Marte e Urano ti votano: grinta, tempismo e spirito innovativo non ti mancheranno. E pure gli exit poll in fatto di lavoro appaiono incoraggianti. Saturno chiede tagli a rapporti e abitudini ormai inutili. Non sarà facile, ma sui tempi lunghi ne sarai soddisfatto.

Il cash aumenta, i finanziamenti ti vengono concessi. Ma sarai anche leader di copulazione continua.

Toro, Voto 7

Saturno e Plutone ti vogliono ai vertici nel lavoro. Che potrebbe arrivare se non lo hai e conferirti più potere e sicurezze. Da maggio arresta i giramenti degli zebedei e sappi gestire le decisioni altrui che dovessero coinvolgerti, più o meno, tuo malgrado. In opposizione, Giove.

Che consiglia un’amministrazione oculata dei tuoi quattrini. E delle parole: tieni il cece fra i glutei, per evitare guai. Dominerai nei rapporti con luoghi e strutture lontani o stranieri, terreni fertilissimi per lavoro, incontri d’amore, soddisfazioni sessuali.

Gemelli, 7-

Urano e Marte fanno campagna elettorale per te. E le svolte utili deriveranno dalla tua spiccata volontà di camminare con le tue gambe e di pensare con la tua testa, senza rompizebedei a consigliare. Nettuno paventa brogli.

Pure amorosocopulatori. Sarà bene che tu chiarisca, chieda, specifichi. E che ignori i canti delle sirene che il pianeta in questione ti farà ascoltare spesso dalla propria playlist. Il lavoro si spande e ti appaga. Anche finanziariamente.

Cancro, 7+

Giove, Urano e Nettuno costituiscono un endorsment che ti aiuta a conquistare soprattutto due seggi: quello del denaro e quello dell’amore. Nel lavoro coroni sogni tanto cullati, a sud dell’ombelico si organizzeranno ricevimenti affollati. E una cicogna potrebbe svolazzare festosamente sopra di te (età permettendo).

Saturno opposto t’illumina, ti chiarisce, ti esorta a fare un repulisti di rapporti, progetti, abitudini ormai inutili. Non sarà una passeggiata, ma ne uscirai più bello fuori e più contento dentro. Colpi di fortuna. Che merito, dopo tanto patire.

Leone, 6-

Nel 2018 raggiungerai appena la soglia di sbarramento, in termini di soddisfazioni. Intendiamoci, non ti aspetta un anno sfigato, ma forse nemmeno da stappare lo champagne. Marte tenterà di trombarti in fatto di contratti, rapporto di coppia e alleanze. Resisti.

Tu sei leader per diritto di nascita zodiacale. In ogni ambito. E pure quest’anno sarà così, nonostante Marte, Giove e Urano storti.

Vergine, 8

Grazie a Giove, Saturno e Plutone ti aspettano percentuali bulgare di consensi un po’ a tutto campo. E mentre nel lavoro vengono riconosciuti i tuoi meriti e i tuoi talenti, in amore e in fatto di soldi conquisti, realizzi, ti stabilizzi.

Anche se il più grande amore della tua vita sarai te stesso. Nettuno transita in opposizione e, soprattutto se sei della seconda decade, affidati al realismo di pura fama Vergine. Avrai ormoni alle stelle.

Bilancia, voto 7-

Marte ti supporta da maggio a novembre. Soprattutto se sei della prima decade. E ti pompa di energie pure ormonali. Da profondere in direzioni multiple. Giove-abbondanza transita poi nella tua casa astrologica del denaro, candidandoti al dicastero del Bilancio (che per te, a fine anno, si chiuderà quasi sicuramente in attivo).

Saturno è contro. Soprattutto in casa e in famiglia. Che richiederanno tempo e zebedei fermi. Vincerai in materia di denaro. Soprattutto se non avanzerai pretese eccessive.

Scorpione, Voto 8-

Grazie a Giove, Saturno, Nettuno e Plutone sarai fortissimo. Soldi, lavoro, amore, copulazione d’ogni ordine e grado: tutto ottiene un successo plebiscitario.

Successo assicurato, basta che tu non faccia il matto, men che meno da maggio, ossia da quando Marte e Urano potrebbero costringerti anche ad accettare decisioni importanti altrui. Fortuna a go go. Ma non stressare il prossimo.

Sagittario, Voto 7

Saturno si è tolto dalle scatole, non porre freni alle tue decisioni e propositi. Adesso la strada si fa in discesa, ritardi e anticamere scompaiono e da maggio puoi contare sul voto di Marte, astro che velocizza il conseguimento degli obiettivi, pompa le energie, melonizza gli ormoni.

Nettuno non ti accorda la fiducia: casa e famiglia, soprattutto, richiedono lucidità nelle scelte e nei passi da compiere. Sarai forte soprattutto in fatto di capacità di dare contorni definiti a tutto ciò che era precario e che ha bisogno di prendere una direzione chiara e precisa.

Capricorno, Voto 8-

Giove, Saturno e Urano ti supportano. Molte tue richieste potrebbero diventare concrete per chi dovrà e vorrà accoglierle nel lavoro, in amore. I rami secchi vanno tagliati.

Saturno ti chiederà di pazientare, aspettare, ponderare. Ti rivelerai campione di alleanze utili. Gli amici ti amano, la fortuna (pure finanziaria) ti sorveglia, la libido è tutta un brindisi fino al prossimo San Silvestro.

Acquario, Voto 6

Giove e Urano sembrano annunciare una svolta nel lavoro. O portare alla ribalta questioni di immobili e di famiglia da gestire con sagacia. Da maggio a novembre Marte accrescerà la tua grinta e il desiderio sessuale. Le scatole ti gireranno spesso.

Stacca la spina non la testa a chi ti romperà. Giove si oppone all’opulenza del tuo portafogli: amministrati con cautela, tanto da fine anno i soldi ritorneranno. Sarai leader in costanza, da tradurre in strategia e in prepotenza.

Pesci, Voto 9

Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone, grandi elettori dello zodiaco, ti risarciscono delle amarezze recenti. Nel lavoro ti occuperai di mansioni realmente nelle tue corde, l’amore sarà una cosa (più) semplice, tu risorgerai, affascinerai, conquisterai e non starai mai a riposo sessualmente.

Nessuno all’opposizione. Manco più il vittimismo di marca pescina, scomparso e rimosso… Sei il premier dello zodiaco. Goditela e fai fruttare la fortuna.