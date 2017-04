Incidente in viale Monza, schianto tra auto: morto un 58enne, pirata della strada in fuga

Un’Audi Q7 nera di traverso sulle aiuole spartitraffico. Un Suv grigio – un Nissan Qashqai – ridotto a un cumulo di lamiere dopo aver “rotolato” per decine di metri. E i segni dei gessi dei vigili sull’asfalto per provare a ridisegnare il drammatico schianto.

Mattinata di sangue, quella di domenica, in viale Monza, teatro di un incidente che ha coinvolto due auto all’altezza dell’incrocio con via Popoli Uniti.

Verso le sette, per cause ancora in corso di accertamento, le due macchine si sono schiantate sul rettilineo – sembra che una delle due stesse per svoltare – e sono “schizzate” via come schegge impazzite sull’asfalto.