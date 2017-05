“Quel neonato abbandonato e lasciato morire è mio”: la madre di Settimo confessa

E’ crollata nella notte. Valentina Ventura, 34 anni, una figlia di 3 ora affidata ai nonni, ha confessato: “Sì, sono io la donna che cercate. Sono io la mamma del neonato abbandonato e poi morto”. A quel punto il procuratore capo della procura di Ivrea Giuseppe Ferrando e i carabinieri hanno considerato risolto il giallo a meno di 24 ore da quando, ieri mattina, un netturbino aveva trovato nudo sull’asfalto di via Turati, una tranquilla strada dell’area residenziale di Settimo, hinterland di Torino, un piccolo di poche ore.

L’allarme, i primi soccorsi, la corsa all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino: tutto inutile. Il piccolo è morto poco dopo per le ferite che aveva in diverse parti del corpo. Ora gli investigatori hanno capito perché: sarebbe stato gettato, è l’ipotesi investigativa, dal secondo piano della casa in cui la donna – che fino a pochi mesi fa lavorava come barista – viveva col marito, un agente immobiliare, e l’altra figlia.