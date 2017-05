È ricoverato in gravi condizioni il 46enne di Cordenons, in provincia di Pordenone, investito con un’auto dopo aver tentato di intervenire in una rissa. Secondo le ricostruzioni, l’uomo sia stato investito di proposito dai due protagonisti della disputa, due immigrati.

Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente per rintracciare i responsabili. La bestialità si è compiuta in via della Cartiera, che si trova fra il cimitero e il quartiere Pasch, intorno alle 21.30 del 10 maggio. I due si trovavano sull’uscio di casa di un uomo che, da poco, gli aveva venduto un furgone. I tre uomini hanno iniziato a litigare furiosamente, tanto da spingere il vicino di casa ad intervenire. Gli aggressori sono saliti in macchina e, dopo aver investito l’uomo, hanno cercato di colpire anche i figli del venditore.