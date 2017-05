Padova, 20enne stuprata in casa: in arresto un giovane immigrato

Nuovo orrore a Padova, dove un giovane magrebino di circa 20 anni è stato arrestato dalla squadra mobile: l’accusa è quella di aver aggredito e violentato una ragazza di 23 anni. L’immigrato ha fatto irruzione nella casa della giovane entrando da una finestra: il fatto è avvenuto venerdì pomeriggio ma ne è stata data notizia solo nelle ultime ore. La ragazza, che conosceva di vista il suo aggressore, ha chiamato il 113 in lacrime denunciando la violenza sessuale.

Stando alla ricostruzione della polizia, l’indagato – che sarebbe tunisino – conosceva la vittima poiché talvolta era stato ospite di altri immigrati che vivono nel palazzo accanto a quello della vittima, nel quartiere di Voltabarozzo.

L’altra notte ha bussato alla finestra della giovane, in modo sempre più insistente, svegliandola. La ragazza ha aperto la finestra, e in quel momento il magrebino è saltato all’interno dell’appartamento: prima la ha pestata, dunque la ha chiusa in una stanza, infine la ha stuprata. L’arrestato sarebbe clandestino e, al momento dell’arresto, è risultato essere completamente ubriaco.

LiberoQuotidiano