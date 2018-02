Aborto sbagliato: l’ospedale deve risarcire i danni per la nascita indesiderata

Una decisione presa non per egoismo ma per gravi problemi di sostentamento.

La famiglia si era rivolto ai giudici sottolineando la “palesata volontà sua e della moglie” di non avere altri figli, anche data “l’età avanzata”.

La madre della bambina era già stata indennizzata con 125 mila euro, ma ora la cassazione ha deciso che anche il padre deve essere risarcito, per tutte le spese derivanti

“dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli” e per eventuali altri danni sofferti, nel caso in cui gli nasca un figlio per errore diagnostico, anche se sano come un pesce

Moglie già risarcita come detto, ora è la volta del marito, in quando rilevato che la nascita della bimba aveva costretto la mamma a rinunciare a lavorare, mentre egli aveva presentato le dimissioni per poter ottenere il Tfr e “provvedere ai bisogni familiari”.

La famiglia si era anche trasferita e il papà aveva dovuto trovare un altro lavoro.

In un primo momento il Tribunale di Alessandria negò il risarcimento all’uomo sostenendo che, pur a fronte della cattiva esecuzione del raschiamento

“non era stato dimostrato né che egli avesse effettivamente osteggiato la gravidanza”, oggi dietro al ribaltone della Suprema Corte c’è il principio secondo cui anche il papà, e non solo la mamma, è un soggetto “protetto” e tutelato con diritto ad essere risarcito in caso di “nascita indesiderata”

“In tema di responsabilità del medico per erronea diagnosi concernente il feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento della struttura sanitaria all’obbligazione di natura contrattuale spetta non solo alla madre ma anche al padre“, sottolinea la Cassazione, accogliendo il ricorso

“Il padre – prosegue il verdetto – deve considerarsi tra i soggetti ‘protetti’ e, quindi, tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento,

con il correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti, fra i quali deve ricomprendersi il pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli“.

Ora la Corte di Appello torinese deve provvedere a indennizzare anche il padre della piccola “nata per sbaglio”.