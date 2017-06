In ospedale con l’addome gonfio, i medici fanno una scoperta incredibile

Durante un’operazione chirurgica dei medici cinesi hanno rimosso oltre 70 cm di intestino di un uomo cui avevano diagnosticato una rara forma di stitichezza.

Il paziente, un 22enne del quale non è stata rivelata l’identità, sarebbe nato con una rara condizione chiamata “malattia di Hirschsprung”, nota anche come “HD”. Questa patologia gli ha causato una mancanza di nervi in alcuni muscoli fondamentali per il transito delle feci attraverso il colon. Di conseguenza, l’addome del 22enne ha cominciato a gonfiarsi già in età giovanissima, tanto da ricordare quello di un donna in gravidanza.

Per forzare i movimenti intestinali il ragazzo doveva necessariamente affidarsi a lassativi e medicinali contro la stitichezza. Quando il dottor Yin Lu ed il suo team di esperti si sono incontrati con il ragazzo all’ospedale popolare di Shanghai, sono rimasti sbalorditi dalla dimensione del suo addome, che “sembrava sul punto di scoppiare”.