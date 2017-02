Come programmato da giorni ed in stretta collaborazione tra Polizia di Stato ed azienda Ospedaliera San Camillo –Forlanini, ha preso il via stamattina una campagna di controllo e tutela delle legalità all’interno del perimetro.

Un’azione fortemente voluta dalla Direzione Generale dell’Ospedale e sostenuta con determinazione dalla Polizia di Stato, che ha messo a disposizione uomini e competenze, volta a garantire l’agibilità e la legalità in tutti gli spazi.

L’attenzione della Polizia, come accaduto stamattina, si concentrerà in quelle strutture non più adibite ad usi sanitari ed ospedalieri che, nonostante i controlli finalizzati al loro allontanamento, vengono nuovamente occupati da senza fissa dimora.

Come accaduto nel Padiglione Monaldi, da tempo non più utilizzato e in via di abbattimento perchè lesionato, dove si erano introdotti dei senza fissa dimora allontanati stamattina dagli agenti del Commissariato Monteverde, diretto dalla dr.ssa Mariella Chiaramonte.

I servizi continueranno anche nei prossimi giorni.

Roma, 5 febbraio 2017