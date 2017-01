Qualche giorno fa ero in televisione a parlare di costi dell’energia e ho spiegato che per le famiglie in condizione di difficoltà economica c’è l’opportunità di ottenere uno sconto sulla bolletta semplicemente richiedendo il bonus sociale.

E’ proprio così: da diversi anni è possibile, per chi ha un basso reddito, accedere al bonus sociale per elettricità e gas per ottenere uno sconto in bolletta. E’ uno strumento a disposizione dei consumatori che andrebbe potenziato e di cui, purtroppo, molti non sono a conoscenza: secondo i nostri dati, ogni anno vi accede un numero di famiglie inferiore rispetto a quelli che ne avrebbero diritto.

Di cosa si tratta? E’ uno sconto sulla bolletta (di circa il 20%), introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l’energia alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose.

Infatti il bonus è previsto per situazioni di “disagio economico” (per famiglie con reddito ISEE non superiore a 7.500 euro o per famiglie numerose con più di 3 figli a carico con ISEE non superiore a 20.000 euro) e per “gravi condizioni di salute” (disagio fisico dovuto a casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature mediche alimentate con l’energia elettrica indispensabili per il mantenimento in vita).