OTTOBRATA romana: ecco le temperature previste

Abbiamo già annunciato più volte dell’arrivo di una fase piuttosto stabile e “tipica” del mese di Ottobre, chiamata Ottobrata, derivante dalle ottobrate romane e caratterizzata dalla presenza dell’alta pressione. Non siamo entrati nel dettaglio delle temperature previste; questo articolo parlerà proprio di queste.

SITUAZIONE – Da Mercoledì 11 tutta l’Italia verrà abbracciata e conquistata da un campo abbastanza robusto di alta pressione.

TEMPERATURE MASSIME QUASI ESTIVE – I valori saliranno sopra la media del periodo di circa 4/6°. Come si può notare dall’immagine allegata questi toccheranno punte di 25° al Centro-Sud, 29° sulle valli del Trentino alto Adige. Al Nord, specie sulle grandi città di pianura si misureranno circa 23°, in alcune zone anche qualche grado in più.