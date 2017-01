Il ministero guidato da Marianna Madia sta mettendo a punto un piano straordinario per superare il precariato storico nella P.a in via definitiva. Secondo quanto si apprende, il decreto Madia sul pubblico impiego, in arrivo per metà febbraio, delineerà una roadmap per risolvere nell’arco del biennio 2018-2020 la questione. Si sta ragionando sullo schema adottato per assumere maestre di nidi e materne, dando la possibilità alle amministrazioni di usare la spesa diretta al lavoro flessibile per posti a tempo indeterminato.

Roma, 1 febbraio 2017