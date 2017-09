Il papà di un bimbo affetto da una malattia rarissima ha lanciato un appello a tutti coloro che lo definiscono come un “mostro”

Il papà di un bimbo affetto da una malattia rarissima ha lanciato un appello a tutti coloro che lo definiscono come un “mostro”, chiedendo di non chiamarlo più in questo modo.

E’ un appello disperato quello lanciato dal papà di Jackson, un bambino di sette anni affetto da una malattia rarissima, chiamata sindrome di Treacher-Collins, che provoca numerose anomalie della testa e del collo.

Il povero Jackson viene preso in giro per via del suo aspetto, tanto che da essere definito come un mostro. Da qui l’appello del papà, che chiede di non chiamare più il figlio in questo modo. E lo ha fatto con un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook: “Il mio cuore è a pezzi, è come se mi avessero strappato l’anima dal petto. Mio figlio, questo bellissimo giovane uomo, è costretto a sopportare una raffica costante di commenti sprezzanti e ignoranza che non avrei mai immaginato possibile.

Ogni giorno i compagni di scuola lo chiamano brutto, freak, mostro. Lui parla di suicidio e non ha ancora 8 anni. Dice di non avere amici e che tutti lo odiano. I suoi coetanei gli lanciano pietre e gli gridano queste parole orribili. Per favore, per favore, fermatevi un minuto e immaginate che Jackson sia vostro figlio”.