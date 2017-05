“Di padre in figlia”, il finale riscatta tutte le donne, ecco la scena che ha commosso il pubblico

Con quasi 6milioni e mezzo di telespettatori in media, Di padre in figlia si conferma una delle fiction Rai più seguite, apprezzate e commentate degli ultimi tempi: il 2 maggio è andata in onda la quarta e ultima puntata che ha segnato un finale da pelle d’oca, con Maria Teresa, Elena e Sofia – le tre sorelle Franza – che hanno rilevato la distilleria di famiglia per continuare il lungo percorso iniziato dal padre padrone Giovanni in un’ottica di riscatto, rispetto e unione. A ricordarci quanto sono state incisive alcune figure femminili del nostro tempo – passato e presente – ci ha pensato una toccante carrellata finale di immagini sulle note di ‘Futura’ di Lucio Dalla.

