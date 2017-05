Il padre si fa un selfie in auto con le figlie – all’improvviso un uomo appare sul sedile posteriore

Non c’è niente di meglio di una riunione di famiglia, soprattutto quando non ci si vede da tanto tempo. È sempre un momento di grande emozione… trascorso il momento “paura”. La famiglia Ritcher ce ne dà un esempio nel video qui a seguire.

Erik, il padre di famiglia, è in compagnia della moglie e delle loro tre figlie. Sono tutti nell’auto di famiglia, pronti a partire per una breve vacanza di primavera. Si meritano proprio una bella vacanza tutti insieme!

Nel tentativo di immortalare la loro partenza, il papà ha avuto la bella idea di fare una foto di famiglia. Tutti si mettono in posa e sorridono per un selfie di famiglia. 3,2,1… e ancora niente foto. Una delle sue figlie spiega al padre che ha premuto il pulsante del video.

Lei crede che si tratti di un errore fortuito, ma in realtà non lo è affatto. Anche se Erik si comporta come se non lo avesse fatto di proposito, è chiaro che sta nascondendo qualcosa. In effetti, senza l’ingegno del padre, la sorpresa non sarebbe stata la stessa.