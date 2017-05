Rubano i codici delle carte di credito e poi con una microtelecamera osservano la digitazione del Pin sulla tastiera del Bancomat: arrestati due truffatori che operavano su uno sportello frequentatissimo in via Vittorio Emanuele Orlando.

Se vedete quest’oggetto avvitato con perni “strani” rispetto al normale non azzardatevi nemmeno a fare bancomat: rischiereste il furto di tutti i dati della vostra carta magnetica e di vedere il conto prosciugato in men che non si dica.

I carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato 2 cittadini italiani, di 26 e 36 anni, di Nettuno, che avevano applicato alcuni di questi dispositivi elettronici su di uno sportello bancomat in via Vittorio Emanuele Orlando, per clonare i bancomat e le carte di credito degli ignari utenti.