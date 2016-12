Una palazzina a due piani è esplosa oggi intorno alle 14 ad Acilia, nel quadrante sud-ovest di Roma. Quattro persone risultano disperse, tra le quali una bambina di 2 anni, Aurora, e la mamma Deborah. I soccorritori sarebbero in contatto con la piccola che da sotto i calcinacci avrebbe interagito con loro. Altre due persone, un uomo e una donna, sono stati estratti vivi ma feriti. Sono stati fatti intervenire i cani da maceria per fiutare il punto esatto nel quale scavare.

Sul posto, dove è arrivata anche la sindaca Raggi, operano i vigili del fuoco, tre ambulanze e una eliambulanza, carabinieri e polizia. La deflagrazione, probabilmente dovuta a una fuga di gas, è avvenuta in via Giacomo della Marca al civico 36 in un palazzo di quattro appartamenti. A scoppiare pare possa essere stata una bombola di gas nell’appartamento al rpimo piano abitato da una famiglia del Bangladesh.

Un uomo estratto dalle macerie è stato portato in codice giallo all’ospedale Grassi. A quanto riferito avrebbe riportato ferite lacerocontuse e traumi su tutto il corpo ma, a parte il forte choc, non sarebbe in condizioni preoccupanti. Estratta anche una donna di 68 anni: ha riportato traumi da schiacciamento, è stata considerata in codice rosso ed era cosciente. L’eliambulanza l’ha trasportata al Policlinico Gemelli di Roma.