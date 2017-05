«È un offesa al quartiere e alla comunità», dice una signora che fa parte del Consiglio pastorale parrocchiale e non vuole comparire col nome, «prima che arrivasse questo gruppo di anarchici insieme ad un’altra famiglia avevamo trovato un accordo con la Congregazione dei Passionisti per rilevare l’immobile in quanto il nostro cammino di uomini e soprattutto di cristiani da qualche anno è maturato in un progetto che Il palazzo della Chiesa occupato dagli anarchici: “Insulti alla Madonna”

Milano, civico 9 di via Gadames, zona viale Certosa. Famiglia Cristiana, il più noto periodico cattolico italiano, ha pubblicato un’immagine dove si vede chiaramente sul balcone una statua della Madonnina bendata e oltraggiata.

Accanto, c’è uno striscione con il simbolo degli anarchici e una scritta ingiuriosa a sfondo sessuale che è stata oscurata. A segnalarlo sono stati alcuni parrocchiani di Santa Maria Assunta della Certosa di Garegnano, una delle chiese più belle della città, periferia nord-ovest di Milano. Lo stabile è di proprietà dei Padri Passionisti ed è disabitato da sette anni.