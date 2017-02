Sono bastate poche ore ai carabinieri di Palermo per risalire all’uomo, un 85enne, che ieri ha abbandonato in strada il proprio cane. L’anziano in via Mattei ha accostato la sua auto e ha lasciato sul ciglio della strada un piccolo meticcio. L’animale, impaurito, si è rifugiato dentro una recinzione fatta di rete metalliche. I carabinieri, giunti sul posto su segnalazione di alcuni passanti, hanno tirato fuori dalla gabbia il cagnolino e immediatamente hanno avviato le ricerche per risalire al suo padrone. Grazie alle immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona sono riusciti a rintracciare il pensionato, che è stato denunciato per abbandono di animale. Lieto fine, invece, per il piccolo meticcio: è stato affidato a una giovane 24enne che ne ha chiesto l’affidamento.

Roma, 7 febbraio 2017