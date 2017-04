Tragico epilogo per lo scontro tra una Volkswagen Golf e una Hyundai. La piccola è arrivata senza vita all’ospedale Civico. Altre due persone sono rimaste ferite

Dramma a Palermo: una bambina di sette anni è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto stamattina in via Giorgio Arcoleo.

Troppo gravi le ferite riportate: la piccola, trasportata d’urgenza all’ospedale Civico, non ce l’ha fatta. Lo scontro tra due auto, una Volkswagen Golf e una Hyundai, si è verificato intorno a mezzogiorno all’incrocio con la via Salvatore Morso, zona Policlinico.

La bambina, come ricostruisce PalermoToday, si trovava sul sedile anteriore della Golf in braccio alla madre. Il violento scontro ha causato l’esplosione dell’airbag e l’ha fatta sbalzare fuori dal finestrino. Poi l’impatto fatale con l’asfalto. Momenti tremendi. L’arrivo dell’ambulanza e la corsa in ospedale. Tutto inutile, purtroppo. Alla guida dell’auto c’era la zia, in stato di gravidanza, che è rimasta ferita ed è stata ricoverata al reparto di Ginecologia. A bordo della Hyundai invece c’erano due donne, una di loro è rimasta ferita e si trova al Policlinico: le sue condizioni però non destano preoccupazione.

Dopo circa un’ora la notizia che nessuno avrebbe voluto mai sentire: la bambina è morta. Sul posto sono arrivate diverse volanti di polizia, i vigili urbani e gli agenti della sezione infortunistica. Toccherà a loro effettuare i rilievi e far luce sulla dinamica che ha portato al tragico scontro.

