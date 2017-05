La pancia piatta è un desiderio di tutte. Desideriamo una bella forma dell’addome senza rotolini e gonfiori. Ma a volte anche quando di pancia di fatto non ne abbiamo, ci sembra comunque di non essere davvero piatte. Questo succede a chi soffre di gonfiore addominale, spesso dovuto allo stile di vita non proprio regolare: dormire poco, fumare e masticare gomme, creano aria nello stomaco e quindi una pancetta fastidiosa. Per eliminare il gonfiore, bisogna anche stare attente a tavola. Oggi vi proponiamo una dieta di 4 giorni da seguire che permette di eliminare la pancia gonfia.

Dieta per la pancia gonfia: tutti i giorni

Colazione: 1 bicchiere di latte di riso, 2 gallette di riso con marmellata, oppure 1 caffè d’orzo e 3 biscotti di riso. Spuntino: 1 yogurt magro.