l tiramisù con pandoro è uno dei dolci da realizzare durante il periodo delle feste natalizie, unisce due dolci più noti d’Italia: il tiramisù e il pandoro. Il tiramisù è un dolce originario della zona del triveneto e, nonostante quello che si pensi, non si tratta di un dolce antico, nasce durante gli anni ’70 e riscuote subito un notevole successo. Le origini del pandoro invece sono legate al nome di Melegatti che ne depositò il brevetto nei primi anni del 1800. In questa ricetta la consistenza soffice e scioglievole del pandoro sostituisce i savoiardi, il dolce natalizio è adatto all’inzuppo con il caffè. La ricetta classica della crema al mascarpone prevederebbe l’utilizzo di uova crude o pastorizzate con lo sciroppo di zucchero a 121°C, un’alternativa più facile vuole che si utilizzi crema pasticcera e panna, come avviene nella crema diplomatica, e che la farcia sia poi arricchita con il mascarpone. Potete preparare questa ricetta anche nella classica forma a stella, tagliando il pandoro a fette orizzontali e sfasandone le punte.

