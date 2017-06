Torino, piazza San Carlo. La folla di tifosi juventini, radunatasi per assistere alla finale di Champions, presa dal panico, inizia a fuggire. In questo scatto un uomo fa da scudo a un bambino: non si sa se il piccolo sia ferito oppure sia semplicemente protetto dall’adulto. La foto, nella sua drammaticità, sta facendo il giro dei social. Il bilancio della calca è di 1.527 feriti, 3 in codice rosso, grave anche se in lieve miglioramento un bimbo. Forse una bravata oppure un petardo ha scatenato il panico.

FONTE: TGCOM24