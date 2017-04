La commovente lettera al fratellino, dopo la tremenda tragedia familiare

Un ragazzo che ha perso quasi tutta la sua famiglia ha scritto una commovente lettera al suo fratellino definendolo un eroe. Il padre dei due aveva ucciso la mamma, la sorella e poi si è suicidato in un parcheggio di un centro commerciale. Luke Hart, 27, ha detto che “non sarebbe qui” se non fosse stato per Ryan Hart che ha avuto il coraggio di resistere di fronte al loro dispotico e violento padre.

L’atroce tragedia familiare è avvenuta lo scorso luglio, qualche giorno dopo che Claire Hart, la mamma, era andata via di casa. Lance Hart, 57, probabilmente devastato e arrabbiato per l’abbandono da parte della moglie dopo 26 anni di matrimonio, ha compiuto questo gesto tremendo. La polizia aveva poi trovato nella macchina del padre 12 pagine di appunti su come avrebbe eseguito il suo diabolico piano, che terminava con la frase “la vendetta è un piatto che va servito freddo”.

Nove mesi dopo, Luke ha scritto una lettera a cuore aperto al suo fratello minore, che l’ha aiutato a superare i suoi momenti più bui. Il ragazzo definisce la lettera “qualcosa che non sono mai stato in grado di dire di persona al mio fratellino”. “Nostro padre era un terrorista che viveva nella nostra stessa casa”, scrive. “Non aveva altri obiettivi se non quello di spaventare la sua famiglia e guadagnare autostima dall’opprimerci”. Riferendosi al suo fratellino, Luke scrive “Io mi comporto come se fossi forte mentre lui lo è. Anche quando attraversavamo i nostri momenti bui con nostro padre, lui rimaneva forte mentre io crollavo e pensavo di non farcela più.” Ryan “era ancora in grado di amare e credere in un mondo che nostro padre aveva riempito di odio. Non è da tutti, è il mio eroe”.