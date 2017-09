Papa Francesco sotto accusa: “Si è reso colpevole di 7 eresie”

Che la visione moderna di Papa Francesco fosse invisa alla frangia conservatrice dei fedeli cattolici era cosa ben chiara da tempo, ma non ci si aspettava che un gruppo di teologi laici e sacerdoti potesse persino mettere in dubbio la liceità del pontificato di Bergoglio. Eppure è quanto è accaduto oggi: una lettera firmata da 62 persone tra laici e sacerdoti accusa il Santo Padre di aver commesso 7 eresie. Il documento contestato dagli autori della missiva è l’Amoris Laetitia (documento già fortemente avversato da alcuni cardinali), l’esortazione post-sinoidale sull’amore e la famiglia.

La lettera, pubblicata oggi sul sito ‘Correctio filialis de haeresibus propagatis’ (ovvero, Correzione filiale in ragione della propagazione di eresie) è stata ripresa da tutti i mezzi di stampa. Il documento originariamente doveva essere una lettera privata per il pontefice, ma Papa Francesco non ha mai voluto rispondere alle contestazioni presenti nel documento (esattamente come aveva fatto con i “Dubia” dei cardinali) e gli autori hanno deciso di renderlo pubblico.

In questo si legge che il Santo Padre, attraverso la redazione di Amoris Laetitia ma anche attraverso altre dichiarazioni pubbliche, si sarebbe reso colpevole di “7 posizioni eretiche, riguardanti il matrimonio, la vita morale e la recezione dei sacramenti, e ha causato la diffusione di queste opinioni eretiche nella Chiesa Cattolica”.