La visita di papa Francesco a Bologna e Cesena è all’insegna delle migrazioni.

Ancora una volta l’attenzione del pontefice si rivolge a chi è arrivato nel nostro Paese con i barconi. Bergoglio chiede agli Stati di aprire “corridoi umanitari”, invita i cittadini a “conoscere i migranti” per poi apprezzarli e accoglierli.

In mattinata ha visitato il centro di prima accoglienza di via Mattei, un hub con centinaia di migranti da tempo al centro delle polemiche politiche. Li ha salutati ad uno ad uno e alcuni di loro gli hanno consegnato il braccialetto identificativo che indica l’inizio del percorso di accoglienza dei richiedenti asilo ospitati nella struttura. Il Pontefice lo ha messo al polso, a simboleggiare la sua vicinanza ai richiedenti asilo.

Alcuni dei profughi si sono rivolti direttamente all’intercessione del Santo Padre per chiedere di ottenere in tempi brevi i documenti cui aspirano. “Caro Papa Franesco noi abbiamo bisogno dei documenti”, hanno scritto in un cartellone che lo stesso pontefice ha letto durante il suo discorso.