SALERNO. Professionalità ed umanità al di sopra della chiamata al dovere. La storia raccontata da un padre salernitano, Francesco Amico, che ringrazia i carabinieri della stazione di Salerno Mercatello che lo hanno aiutato nella gestione del figlio, affetto da alcuni problemi psichici.

Il ragazzo, purtroppo, è stato protagonista di alcuni episodi che lo hanno portato davanti alla giustizia. Dove l’aiuto delle strutture sanitarie non è riuscito ad arrivare sono subentrati i militari, a cui il papà salernitano ha voluto porgere i suoi ringraziamenti.

«Voglio ringraziare i carabinieri della stazione di Salerno Mercatello nelle persone del comandante Giacomo Lo Cascio; il maresciallo Massimo Gradisca; il maggiore Alfredo De Carlo, Domenico Salpietro e tutti gli coloro che hanno collaborato, per la grande professionalità e l’umanità dimostrate. Hanno salvato mio figlio da un futuro sicuramente non roseo ma soprattutto perché si sono comportati come dei veri e propri familiari».

