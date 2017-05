Bagarre a Domenica Live tra la padrona di casa e Marisela Federici. Il collegamento è stato interrotto dopo un velenoso botta e risposta

Le zuffe sono all’ordine del giorno a Domenica Live, ma stavolta la protagonista è stata proprio la padrona di casa. Nella puntata di ieri, durante un servizio sulle due facce della ricchezza, quella ostentata e quella più sobria, la nobildonna venezuelana Marisela Federici, in collegamento dalla sua villa, si è spazientita per la “superficialità” con sui secondo lei si stava affrontando il tema.

“Trovo che è un peccato sprecare il tempo così, potendo parlare alla gente che vi sta vedendo di cose serie – ha tuonato in diretta tv l’aristocratica – E’ una vergogna, Barbara. Una specie di scherzo a parte a cui mi presto ampliamente. Voi passate il pomeriggio a parlare di queste stupidaggini, è una vergogna. Sono ben contenta di dirlo”.

Non altrettanto contenta, ovviamente, la conduttrice, che ha risposto stizzita: “Marisela, io conduco tutti i giorni una trasmissione in diretta, la domenica ne faccio una di cinque ore e c’è momento e momento: il momento in cui io parlo della guerra, della povertà, della lotta che faccio in favore delle donne, contro la violenza sulle donne, in favore dei diritti civili, ci sono momenti e momenti.