Parto da record: neonato di quasi 7 chili è venuto al mondo senza cesareo

Firdous Khatun è una donna indiana che ha dato alla luce il bimbo indiano più grande mai nato e senza bisogno di cesareo.

Qualche sera fa la donna è stata accompagnata presso il Raja Ram Kalawati Hospital di Orai per dare alla luce il suo nono bambino, ma mentre i suoi fratelli e sorelle pesavano circa 3,5 chili l’ultimo arrivato pesava 6,7, quasi sette chili insomma.

Bambino di 7 chili è venuto al mondo in India

“Questo bambino è un miracolo. Nei miei 21 anni di esperienza non ho mai visto un bimbo così grande. Stentiamo a credere come, a dispetto della sua taglia enorme, sia venuto al mondo senza problemi in 15 minuti” ricorda la dottoressa al Daily Mail.

Una delle spalle del piccino è rimasta brevemente incastrata per alcuni secondi, ma in tre minuti era arrivato nel mondo. “Era così grande che non stava nelle mie mani. Lui è un bellissimo bambino”.