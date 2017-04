Natalie e suo marito avevano già 5 bellissime bambine. Quando Natalie è rimasta incinta per la sesta volta, la coppia ha voluto mantenere il segreto e non rivelare nulla fino alla nascita del bambino.

Così, lo scorso 8 marzo, Natalie è uscita di casa per sottoporsi a un taglio cesareo e dare alla luce il suo sesto figlio. Il papà era presente in sala parto con la sua telecamera per non perdersi nemmeno un istante di questo momento meraviglioso.

Entrambi i genitori, soprattutto il papà, speravano di avere un maschietto dopo cinque femminucce.

Inoltre hanno preferito non sapere il sesso del bambino fino alla sua nascita.

Quando è giunto il grande momento, l’infermiera ha chiesto al papà di tenersi pronto, i medici gli hanno addirittura chiesto di sedersi.

Ma scoprite da soli la reazione del papà nel video qui a seguire. È stata davvero epica!

GUARDA IL VIDEO

incredibile