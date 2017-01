E’ di ben 10 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato d’ebbrezza alcolica il bilancio dell’operazione condotta dai carabinieri in tutta la provincia di Cuneo nel week end appena trascorso. Si ripete infatti, sempre con maggiore frequenza, l’attività dei carabinieri volta a prevenire sulle principali arterie stradali della Granda e contrastare alle condotte di guida illegali più pericolose e gravi che mettono a rischio l’incolumità degli utenti della strada.

Nel dettaglio i risultati dei servizi iniziati nella tarda serata di venerdì scorso e conclusisi all’alba di oggi:

– 10 le patenti ritirati ad altrettanti conducenti denunciati per avere abusato di bevande alcoliche prima di mettersi alla guida (5 di loro sono neopatentati, 3 di Alba e 2 di Cuneo, a carico dei quali è stata applicata la decurtazione doppia dei punti dalle patenti), i casi hanno riguardato: 3 ad ALBA, 3 a CUNEO, 2 a FOSSANO, 1 a SAVIGLIANO ed 1 a BORGO SAN DALMAZZO;

– 4 auto sono state sequestrate e saranno avviate le procedure per la confisca a carico di altrettanti automobilisti che, come è stato accertato dalle analisi ematochimiche, avevano superato il tasso di alcolemia dell’1,50%;

– il caso più eclatante a CUNEO dove un operaio 40enne del luogo guidava con un tasso di alcolemia quattro volte superiore al consentito, a suo carico denuncia, sequestro dell’auto e ritiro della patente;

– 4 autovetture sono state infine sottoposte a fermo amministrativo inoltre perché circolavano senza copertura assicurativa obbligatoria (R.C./AUTO) ed ai conducenti è stata contestata una sanzione da 750,00 euro ciascuno.

