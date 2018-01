Autobus con studenti a bordo in fiamme sulla Statale jonica

Matera – Paura in mattinata a bordo di un pullman che trasportava studenti di Policoro e Marconia di Pisticci

Il mezzo avrebbe preso fuoco mentre si trovava in movimento sulla strada statale 106 Jonica nel territorio di Scanzano

Le fiamme, dalle prime testimonianze, si sarebbero sviluppate nella parte posteriore del mezzo.

Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi: la Polizia di Stato, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme.

I passeggeri, scesi dal pullman in fiamme, sono stati portati a destinazione da un autobus sostitutivo.

Paura tra i ragazzi ma fortunatamente non si è registrato alcun ferito.

La vicenda è riportata anche dalla pagina ufficiale della Questura di Matera della Polizia di Stato

“Ben trovati da Policoro. Questa mattina, un autobus che trasportava circa quaranta alunni dell’ istituto alberghiero di Marconia , ha preso improvvisamente fuoco dalla parte posteriore. Immediato l’ intervento dei vigili del fuoco, del polizia stradale e del commissariato di Policoro , insieme ai carabinieri, per mettere immediatamente in salvo i ragazzi, da una strada trafficata come la ss 106. Tutti illesi gli studenti. Solo tanta paura e tanto fumo. Situazione del traffico ripristinato. #essercisempre”