Ancora una scossa di Terremoto. Infatti, trema ancora la terra in Molise, lo riporta il quotidiano Leggo. Una scossa di terremoto è stata registrata dall’istituto nazionale di vulcanologia alle 17.54 in provincia di Campobasso.

Epicentro, come negli ultimi casi, a Montecilfone (Campobasso). La magnitudo rilevata è di 3.3 a una profondità di 22 chilometri. La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione a Campobasso come a Termoli. Non sono per ora segnalati danni a persone o cose.

L’epicentro del Terremoto, per la precisione, è stato registrato a 4 km Sud Est di Montecilfone, in provincia di Campobasso. Ricordiamo che sono ormai giorni e giorni che praticamente quotidianamente in Molise vengono avvertite delle scosse di terremoto dalla popolazione, ormai arrivata al limite della sopportazione.

Paura ed ansia sono due sentimenti con cui, soprattutto nella provincia di Campobasso è necessario convivere. Fortunatamente, almeno fino ad oggi, non sono praticamente stati mai registrati danni importanti alle cose o agli uomini