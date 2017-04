Motivi di salute costringono Renato Pozzetto ad annullare lo spettacolo ‘Siccome l’altro è impegnato’ in programma sabato al Teatro Giuditta Pasta di Saronno. “Con grande dispiacere dobbiamo comunicare che lo spettacolo con Renato Pozzetto, previsto per sabato 22 aprile, è stato annullato dallo stesso artista per motivi di salute. Ci scusiamo per il disagio indipendente dalla nostra volontà e auguriamo all’artista di tornare al più presto sul palco”, si legge sulla pagina Facebook del teatro.

adnkronos