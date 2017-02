C’è un nuovo caso di meningite in Italia. Una donna di 43 anni, un’insegnante residente in un comune del Trevigiano, è ricoverata da ieri sera all’ospedale di Castelfranco Veneto per un’infezione da meningococco di tipo C. A comunicarlo è stata la direzione sanitaria dell’Azienda Ulss 2 “Marca Trevigiana”. Dalle 22.00 circa di ieri sera la 43enne è ricoverata in Terapia intensiva in condizioni serie. L’Azienda ha attivato subito il Dipartimento di Prevenzione che sta provvedendo, secondo quanto previsto dalle linee guida, alla profilassi sui contatti stretti (familiari) e, essendo la signora insegnante, su quelli nel luogo di lavoro: alunni, colleghi e staff scolastico. La direzione ricorda che “il meningococco non si diffonde così facilmente come il comune raffreddore o come l’influenza, e può trasmettersi solo per contatto molto stretto”.

Roma, 11 febbraio 2017

fonte FanPage