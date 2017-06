Torna a tremare la terra sui Sibillini: una scossa di magnitudo 3.5 è stata avvertita in provincia di Macerata, nella zona del Parco nazionale dei monti Sibillini alle 10.30. L’epicentro, si legge sul sito dell’Ingv, è stato registrato nell’area del comune di Castelsantangelo sul Nera, a cinque chilometri da Visso, sei da Ussita e sette da Preci. Il terremoto è stato registrato a una profondità di otto chilometri. Due giorni fa una scossa di 2.9 era stata registrata a Serrapetrona e avvertita in gran parte della provincia.

Il sindaco

«Sono appena tornato dal Friuli per vedere come hanno ricostruito Gemona, Venzone e gli altri centri distrutti dal sisma del 1976». A parlare è Mauro Falcucci, sindaco di Castelsantangelo sul Nera (Macerata), dove sabato è stata registrata la nuova scossa di terremoto. «Errore clamoroso — ha continuato Falcucci — trattare i 131 comuni del cratere sismico allo stesso modo, con identiche procedure per lo sgombero delle macerie, gli appalti per l’urbanizzazione delle aree destinate alle casette. Il mio come Comune come altri nelle Marche è stato completamente distrutto dalle scosse di ottobre, e una catastrofe non può essere affrontata con l’ordinarietà di leggi e ordinanze che possono andare bene per comuni danneggiati ma non devastati».

fonte Corriere della Sera