Incidente, frontale in superstrada: automobilista soccorso in eliambulanza

Per cause in fase di accertamento due auto, una Fiat Panda e un Nissan Quahqai si sono scontrate frontalmente. Sul posto i soccorsi

Ancona – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, intorno alle ore 17:00 circa, a Fabriano, sulla superstrada 76, all’altezza di Trocchetti. Per cause in fase di accertamento due auto, una Fiat Panda e un Nissan Quahqai si sono scontrate frontalmente. Il conducente della Panda è stato trasportato all’ospedale di Torrette in eliambulanza. Per i 5 occupanti del Quashqai solo una persona ha fatto ricorso alle cure dei sanitari.

Il personale dei vigili del fuoco intervenuto sul posto ha collaborato con il personale sanitarioe messo in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente.

AnconaToday