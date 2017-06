PEDOFILO RAPISCE E VIOLENTA BIMBA DI 20 MESI, POI FUGGE

LASCIANDOLA IN UN LAGO DI SANGUE

Rapisce e violenta una bimba di 20 mesi lasciandola in una pozza di sangue a causa delle gravi lesioni interne causatole. Un pedofilo è stato rintracciato in Egitto e ora condannato alla pena di morte per il terribile crimine.

L’uomo dopo l’arresto ha ammesso di aver rapito la piccola dalla sua casa nel villaggio di Belqas Delta del Nilo, mentre giocava sul balcone.

L’uomo, 35 anni, ha poi detto di averla portata in un luogo appartato e aver ripetutamente abusato sessualmente di lei per poi fuggire e lasciarla in un lago di sangue.