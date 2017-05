PENSIONE, COSA SUCCEDE SE NON SI LAVORA PER UN PERIODO?

Nel corso della propria vita lavorativa può succedere che ci siano dei periodi in cui non si è lavorato o in cui si è avuta una riduzione del lavoro. Come cosa comporta questo per la pensione? In tale situazione entrano in gioco i cosiddetti ‘contributi figurativi’, dei contributi accreditati nelle gestioni pensionisti dei lavoratori pubblici o in quelle dei lavoratori privati e riconosciuti senza alcun onore finanziario a carico del lavoratore.

I contributi figurativi, si legge sul sito dell’Inps, sono riferiti a periodi tassativamente individuati dalla legge, durante i quali, nonostante si sia verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa, viene comunque garantita la copertura contributiva. Questi periodi, salvo specifiche eccezioni, sono utili sia per il conseguimento del diritto alla pensione sia per il suo calcolo. CHI PUO’ RICHIEDERLI? I contributi figurativi possono essere accreditati in alcuni casi su domanda del lavoratore, in altri d’ufficio, cioè automaticamente. Nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori privati, si possono accreditare a domanda i seguenti periodi: