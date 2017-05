Secondo l’Istat andremo in pensione sempre più tardi: dal 2019 l’età pensionabile potrebbe arrivare a 66 anni e 11 mesi, o addirittura a 67…

Dal 2019 si andrà in pensione più tardi. È quanto emerge dagli ultimi dati Istat sulla speranza di vitache, proprio nel 2019, dovrebbe condurre a un allungamento di 4 mesi nei requisiti per lasciare il lavoro. La conseguenza? Un’età pensionabile che potrebbe arrivare a 66 anni e 11 mesi o addirittura a 67.

Ma quando andrò in pensione?

Comprendere quando si andrà in pensione è diventato sempre più complesso da quando, con la riforma Fornero [1], la data della pensione dei lavoratori è stata legata alla speranza di vita, un indicatore demografico sempre in continua crescita. Certo è che l’aumento dell’età pensionabile interessa tutti, non solo dipendenti pubblici e privati, ma anche i lavoratori autonomi che, se il trend fosse rispettato, dal 2019 andranno in pensione a 66 anni e undici mesi o, a 67, se l’aumento sarà di cinque mesi. La sicurezza si potrà avere solo con un anno di anticipo, perché – come anticipato – tutto dipende dai dati definitivi Istat relativi all’andamento dell’aspettativa di vita.

Il problema si riversa su quelle aziende che cercano di programmare le uscite anticipate su requisiti teorici, destinati a cambiare prima della scadenza. Così può bastare la differenza di un solo mese tra il piano aziendale e la decisione dello Stato perché il lavoratore si veda negare l’uscita dal lavoro.

Come calcolare la propria pensione?

Per calcolare l’importo e l’età di uscita di un’eventuale pensione anticipata, l’Inps ha predisposto un calcolatore, del quale vi abbiamo parlato nel nostro approfondimento Pensione anticipata: come calcolarla online.

Pensione anticipata: quando è possibile a costo zero?

Ci sono inoltre alcune possibilità di pensionamento anticipato gratuito: tra queste la più rilevante degli ultimi anni è certamente l’Ape Sociale, ovvero l’Anticipo Pensionistico a costo zero per il contribuente. Si tratta di una misura riservata tuttavia solo ad alcune categorie. Il consiglio, dunque, è di controllare la lista nel nostro approfondimento Chi ha diritto all’Ape sociale?

