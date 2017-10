Riforma delle pensioni, lo “scherzetto” del governo: quando faranno la macelleria sociale in stile Fornero

La riforma delle pensioni slitta, ma non è una buona notizia, anzi. È la prova che la nuova macelleria sociale sulla previdenza, roba da far impallidire Elsa Fornero, arriverà e sarà devastante. Meglio varare la nuova legge, però, dopo le elezioni, quando ci saranno almeno 5 anni per scontare la prevedibile vendetta elettorale dei contribuenti italiani che verranno massacrati sull’altare dei conti dell Stato.

In ballo c’è l’aumento dell’ tà pensionabile, che nel 2019 dovrebbe salire di altri cinque mesi per arrivare a 67 anni tondi. Il ragionamento nella maggioranza e dentro il Pd è semplice: deciderà il prossimo governo, nella speranza che a Palazzo Chigi possa esserci un premier di solidarietà nazionale e la responsabilità della mazzata venga così condivisa tra vari partiti. Per il rinvio però servirà una legge che lo preveda, magari un emendamento parlamentare alla prossima legge di Bilancio.