Pensioni, l’annuncio dell’Inps: arrivano le trattenute

Trattenute sui primi mesi del 2018, è quella la sintesi di una circolare diramata pochi giorni fa dall’inps dove si annuncia che nei primi due mesi dell’anno

gennaio e febbraio 2018, sulle pensioni verrà applicata una trattenuta come recupero del conguaglio di perequazione per l’anno 2015.

Si tratta della circolare numero 186 nel 2017 – si legge su Today – che ha per oggetto il “rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2018″ e nella quale vengono descritti

” i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2018″.

Ma come funziona la trattenuta sulle pensioni?

E’ stato deciso di recuperare in sede di conguaglio il differenziale di perequezione per l’anno 2018 secondo precise modalità, spiegate nella circolare:

in unica soluzione sulla mensilità di gennaio per gli importi fino a 6 euro;

in due rate di pari importo sulle mensilità di gennaio e febbraio per i conguagli di importo superiore a 6 euro.

Questa decisione, secondo quanto scritto sulla circolare, per via della rivalutazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per il 2014 era stata fissato a partire dal 1 gennaio 2015 “nella misura definita pari a +0,2%

a fronte di una misura provvisoria dello 0,3%”. Quindi la rivalutazione fu più alta.