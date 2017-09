MACERATA – In attesa di comunicazioni ufficiali, Peppina (Giuseppa Fattori) lascia la casetta in legno costruita vicino casa a Moreggini di San Martino, frazione di Fiastra. “Qualcuno ha scritto che oggi viene ripristinata la legalità. Per me oggi muore l’umanità e muore lo stato che causa un tale dolore”, ha detto trattenendo le lacrime Agata Turchetti, una delle figlie della 95enne Giuseppa Fattori.

Le è stato promesso che appena possibile la riporteranno su, ma alla vista delle valigie lei si è messa a piangere, “Voleva rimanere nel container ma non è pensabile – ha aggiunto il genero Maurizio Borghetti – .Torneremo appena la legge ci dirà che possiamo farlo. Abbiamo commesso già una leggerezza, spinti dall’amore e dallurgenza, ma rispetteremo la legge in attesa delle decisioni del tribunale”. Di fronte alla casetta una cinquantina di persone tra amici e vicini, esponenti di Forza Nuova, Lotta Studentesca e Brigate della Solidarietà, vicini e amici: tutti presenti per testimoniare solidarietà a Peppina.

Il Resto del carlino