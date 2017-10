Peppina si sfoga: “Ho scritto al Papa ​ma non mi ha risposto”

Peppina Fattori si appella alle istituzioni. Il Quirinale: mai ricevuta alcuna lettera. L’anziana: ho scritto anche al Papa, nessuno mi ha risposto

Peppina Fattori non ha più una casa, portatale via dal terremoto. E ora non ha neppure più la casetta di legno, toltale dalla burocrazia e dai giudici (che hanno applicato la legge).

La sua storia è finita su tutti i giornali e lei e la famiglia hanno cercato di coinvolgere il più possibile (oltre alle aule dei Tribunali) anche le istituzioni.

Ieri la anziana di 95 anni ha detto al Resto del Carlino di essersi rivolta alle “istituzioni” per ottenere un po’ di clemenenza e permetterle di morire in quella casetta che, seppur abusiva, non faceva del male a nessuno (costruita nel giardino della sua vecchia casa a San Martino di Fiastra).