Nel campo dell’educazione cinofila ci sono “problematiche” che accomunano la maggior parte dei proprietari di cani. Una su tutte è quella del cane che tira a guinzaglio. Molto spesso si attribuisce al cane la responsabilità di questa abitudine, ma, più probabilmente, la causa sta tutta nell’essere umano.

Una soluzione… umana

Si finisce quindi per chiedere aiuto alla tecnologia, o meglio agli accessori utili per portare a passeggio Fido. Dai collari alle pettorine, questi strumenti possono essere più o meno dannosi per la salute del nostro cane se utilizzati dimenticandosi della relazione e della comunicazione che bisognerebbe instaurare tra cane e proprietario. Se il collare a strozzo (un cappio, di tessuto o metallico, che continua a stringersi intorno al collo del cane finché questo, pur di non soffocare, smette di tirare) o la pettorina easy walk (una pettorina che ha il gancio del guinzaglio sul petto e inibisce il cane dal tirare girandolo su stesso) possono sembrare adatti per insegnare al cane a “camminare al passo”, considero più efficace, sia sul breve che sul lungo periodo, un percorso educativo che, indipendentemente dall’accessorio utilizzato, lavora sulla comunicazione non verbale e sulla collaborazione, al fine di considerare pettorine, collari e guinzagli solo cinture di sicurezza da indossare poiché previsto per legge.

Perché Fido tira

in foto: I cani tirano al guinzaglio ma glielo abbiamo insegnato noi

Prima di capire come camminare correttamente con il nostro cane, cerchiamo di fare chiarezza sui motivi che possono portare Fido a tirare:

Cuccioli alla riscossa: Quando i cani sono ancora cucciolini, devono e vogliono, ancor più che da adulti, conoscere tutto ciò che li circonda. Mettono il muso a terra e con le zampe e la bocca ‘assaggiano’ la realtà all’interno della quale vengono inseriti. Proprio come i bambini, anche i cani attraversano una fase orale durante la quale tutto viene scannerizzato dalla lingua e dai denti. Inibire questa conoscenza, tirando via il cane con il guinzaglio, induce il cucciolo a prevenire il divieto, fiondandosi sull’oggetto del suo interesse. La passeggiata diventa dunque una gara a chi arriva prima o viene tolto prima da un odore, un oggetto o una persona incontrata per strada. Ricordatevi che, soprattutto per i cani di taglia media e grande, i cuccioli crescono e, dai 10 kg iniziali, dovrete fare i conti con i 40 kg da adulti, rischiando di non riuscire più a gestire le uscite.